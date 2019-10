Die Aktie des Maschinenbauers GEA Group (WKN: 660200) hatte im August 2018 nach mehrjähriger Hausse ein Rekordhoch bei 50,17 EUR markiert. Unterhalb dieser Marke bildete der Wert eine längerfristige Top-Formation aus. Der anschließende Abverkauf ließ die Notierung auf ein im Februar dieses Jahres gesehenes 8-Jahres-Tief bei 19,09 EUR absacken. Seither bewegt sich der Kurs in einem mittelfristigen Aufwärtstrend. Am Freitag reagierte die Aktie auf eine Anhebung der Umsatzprognose mit der bullishen Auflösung einer mehrtägigen Konsolidierung und dem Anstieg auf ein Jahreshoch. Das technische Bias bleibt unmittelbar bullish, solange der Support bei 26,26 EUR nicht unterschritten wird. Nächste Ziele und Widerstände lauten 27,92 EUR, 28,16 EUR und 28,54 EUR. Darüber würde die langfristige Abwärtstrendlinie bei aktuell 29,98 EUR in den Fokus rücken. Erst mit einer nachhaltigen Überschreitung dieser Linie käme es auch zu einer Aufhellung des übergeordneten Chartbildes mit potenziellen Zielen bei 32,49-33,25 EUR und 34,60-35,16 EUR. Ein Rutsch unter 26,26 EUR würde für einen Rücksetzer in Richtung 25,30-25,78 EUR sprechen. Zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es mit einer Verletzung der Supportzone bei derzeit 23,77-23,94 EUR.