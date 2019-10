Nächste Unterstützungen:

12.806-12.821

12.743

12.689/12.700

Nächste Widerstände:

12.914

12.940/12.950

12.983-13.011

Der Index befindet sich in einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Sowohl der mittel- als auch der kurzfristige Trend sind aufwärtsgerichtet. Eine zeitnahe Fortsetzung des Aufwärtstrends ist zu favorisieren, solange der Support bei 12.806-12.821 Punkten nicht per Tagesschluss unterschritten wird. Ein Anstieg über 12.914 Punkte würde ein prozyklisches Anschlusssignal generieren. Nächste Widerstände und Ziele lauten 12.940/12.950 Punkte und 12.983-13.011 Punkte. Potenzielle Mittelfristziele lassen sich bei 13.170/13.204 Punkten und 13.597 Punkten ausmachen. Ein nachhaltiger Rutsch unter 12.806-12.821 Punkte würde ein Warnsignal für den Übergang in eine mehrtägige Konsolidierung oder Korrektur senden. Nächste Unterstützungen und potenzielle Ziele lauten dann 12.743 Punkte, 12.689/12.700 Punkte und 12.590-12.603 Punkte.