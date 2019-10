Die Apple-Aktie (WKN: 865985) weist ausgehend von einem im Jahr 2009 markierten zyklischen Tief bei 11,17 USD einen intakten Aufwärtstrend in allen relevanten Zeitebenen auf. Am 3. Oktober vergangenen Jahres markierte das Papier des Technologieriesen ein Allzeithoch bei 233,47 USD. Anschließend komplettierte es eine mittelfristige Umkehrformation und ging in eine dynamische Korrektur über. Bis auf ein 21-Monats-Tief bei 142,00 USD sackte die Notierung ab, bevor Anfang des Jahres eine Rally startete. Am 11. Oktober gelang es dem Wert schließlich, die alte Bestmarke vom Vorjahr dynamisch zu überwinden. Nach mehrtägiger Konsolidierung setzte er seine Rally fort und erreichte dabei im gestrigen Handel ein Rekordhoch bei 249,25 USD. Die momentumbasierten Indikatoren signalisieren nun eine bereits deutlich überkaufte Situation und somit eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine bald einsetzende Verschnaufpause. Aus preislicher Sicht könnte die bei rund 253 USD befindliche Rückkehrlinie des mittelfristigen Trendkanals einen Anlass für eine solche Pause liefern. Gelänge ein nachhaltiger Anstieg darüber, würden potenzielle nächste Ausdehnungsziele bei 258,35 USD und 268,41 USD in den Fokus rücken. Nächster relevanter Support für den Fall eines Rücksetzers befindet sich bei 238,13 USD. Darunter richtet sich der Blick auf die kritische Unterstützungszone bei 230,44-233,47 USD. Solange diese nicht signifikant per Tagesschluss unterboten wird, bleibt der Aufwärtstrend im mittelfristigen Zeitfenster ungefährdet. Darunter entstünden Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 215-217 USD. Das Unternehmen wird am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal präsentieren. Mit deutlichen Kursausschlägen in Reaktion auf das Zahlenwerk muss gerechnet werden.