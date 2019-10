Gestützt von der Hoffnung auf eine baldige Unterzeichnung eines Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China, setzte der deutsche Aktienmarkt seinen Kursaufschwung zum Wochenstart fort. Der DAX schloss 0,36 Prozent fester auf einem Jahreshoch bei 12.942 Punkten. MDAX und TecDAX legten um 0,45 respektive 0,31 Prozent zu. In den drei genannten Indizes gab es 63 Gewinner und 35 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 58 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 69,0 Millionen Aktien (Vortag: 59,8) im Wert von 3,13 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,79). Stärkste Sektoren waren Technologie, Automobile und Rohstoffe. Am schwächsten präsentierten sich Telekommunikationswerte, Versorger und Chemietitel. Infineon legte an der DAX-Spitze beflügelt von einer positiven Stimmung im Halbleitersektor um 2,96 Prozent zu. Continental und Volkswagen rückten dahinter um 2,40 und 2,18 Prozent vor. Covestro büßte als Schlusslicht im Index nach negativ aufgenommenen Quartalszahlen 2,89 Prozent ein. Henkel und BASF verloren 1,92 und 0,89 Prozent.

Auch an der Wall Street dominierten die Käufer das Kursgeschehen. Der Dow legte um 0,49 Prozent auf 27.091 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 kletterte um 0,55 Prozent auf ein Rekordhoch bei 3.039 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,01 Prozent auf 8.111 Zähler nach oben. Er bestätigte damit den bereits am Freitag erfolgten Ausbruch auf neue Rekordstände. 52 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus und 44 Prozent im Minus. Das Aufwärtsvolumen lag bei 53 Prozent. Es gab 154 neue 52-Wochen-Hochs und 22 neue Tiefs. Mit Blick auf die Sektorenperformance lagen Technologiewerte vorne, gefolgt von Healthcare. Die defensiven Sektoren Versorger und Immobilien verzeichneten derweil die kräftigsten Abschläge.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels 0,10 Prozent tiefer bei 97,49 Punkten. EUR/USD stieg um 0,18 Prozent auf 1,1101 USD. Gesucht war der Austral-Dollar, während der Yen aufgrund der gestiegenen Risikofreude unter Druck stand.

Der S&P GSCI Rohstoffindex gab um 0,53 Prozent auf 414,03 Punkte nach. Brent-Öl verbilligte sich belastet von schwachen chinesischen Konjunkturdaten um 0,73 Prozent auf 61,57 USD. Der Preis für US-Erdgas haussierte um 3,90 Prozent auf 2,56 USD. Comex-Kupfer stieg um 0,28 Prozent auf 2,68 USD. Gold fiel um 0,63 Prozent auf 1.496 USD (1.345 EUR). Silber und Platin handelten mit Abschlägen von 0,28 und 1,53 Prozent. Palladium verteuerte sich angetrieben von Angebotssorgen gegen den Trend um 2,01 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 1.779 USD.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite um vier Basispunkte auf minus 0,35 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zog um drei Basispunkte auf ein 3-Monats-Hoch bei minus 0,34 Prozent an. Der Euro-Bund-Future schloss 0,29 Prozent tiefer bei 170,77 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes sprang um fünf Basispunkte nach oben auf 1,85 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte orientierten sich heute früh gestützt von den positiven US-Vorgaben überwiegend nordwärts. Der MSCI Asia Pacific Index kletterte zuletzt um 0,42 Prozent auf 162,34 Punkte. Gegen den Trend tendierten die Börsen in China, Hongkong und Südkorea schwächer.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Index des US-Verbrauchervertrauens für den Oktober. Geschäftszahlen gibt es unter anderem von Fresenius SE, FMC, Beiersdorf, BP, Merck & Co, Pfizer und General Motors.