Der Dow Jones Industrial hatte nach dem Erreichen eines Rekordhochs Mitte Juli bei 27.399 Punkten eine Korrekturphase gestartet. Dabei rutschte er wieder deutlich unter die im Oktober vergangenen Jahres verzeichnete Bestmarke (26.952) zurück und fand erst im Bereich der 200-Tage-Linie und der Kurslücke vom 5. Juni Unterstützung. Das mittelfristige Kursgeschehen kann derzeit als seitwärts gerichtete Korrektur in Gestalt eines symmetrischen Dreiecks gewertet werden. Im gestrigen Handel formte der Index einen Inside Day (komplette Handelsspanne innerhalb der Range des Vortages) knapp unterhalb der oberen Begrenzungslinie des Dreiecks. Ganz kurzfristig besteht eine Pattsituation zwischen den Bullen und den Bären. Ein Anstieg über 27.168 Punkte würde eine Attacke auf die Widerstandszone bei 27.233/27.307 Punkten indizieren. Darüber würden das Rekordhoch bei 27.399 Punkten sowie die längerfristige steigende Widerstandslinie bei aktuell 27.558 Punkten in den charttechnischen Blick rücken. Erst mit einem nachhaltigen Ausbruch darüber würde im übergeordneten Chartbild ein bullishes Anschlusssignal generiert mit möglichen nächsten Zielen bei 27.941/27.959 Punkten und 28.377 Punkten. Ein Rutsch unter die aktuelle Supportzone bei 27.015-27.029 Punkten per Tagesschluss würde hingegen zunächst für eine mehrtägige Schwächephase sprechen. Als belastbarere Unterstützungszone würde in diesem Fall der Bereich 26.603-26.714 Punkte fungieren. Deren nachhaltige Unterschreitung wäre schließlich als Warnsignal für einen anstehenden Test der mittelfristig kritischen Unterstützung bei 25.955-26.167 Punkten aufzufassen.