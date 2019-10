Nächste Unterstützungen:

12.897

12.863

12.806-12.834

Nächste Widerstände:

12.952

12.983-13.011

13.030-13.050

Auf Basis des Tagescharts (hier nicht abgebildet) entstand wie zuletzt bereits am Freitag ein Inside Day (komplette Handelsspanne innerhalb der Range des Vortages). Der weiterhin intakte übergeordnete Aufwärtstrend verliert an Schwung. Kurzfristig könnte ein heutiger Ausbruch aus der gestrigen Range für Impulse sorgen. Ein Anstieg über 12.952 Punkte, insbesondere per Stundenschluss, würde die Widerstandszone bei 12.983-13.011 Punkten wieder als potenzielles Ziel ins Visier rücken. Eine unmittelbare Ausdehnung in Richtung 13.050 Punkte ist vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite würde die Verletzung des Supports bei 12.897 Punkten für eine weitere Abwärtswelle in Richtung 12.863 Punkte und 12.806-12.834 Punkte sprechen. Darunter wäre eine Ausdehnung der Korrektur bis 12.774 Punkte einzuplanen.