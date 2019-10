Die Airbus-Aktie (WKN: 938914) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Dieser hatte die Notierung bis zum Juli auf ein Rekordhoch bei 133,82 EUR befördert. Eine anschließende dreiwellige Abwärtskorrektur endete am Supportcluster bestehend aus der steigenden 200-Tage-Linie und dem letzten Korrekturtief vom Mai. Im Rahmen der dort Anfang Oktober bei 114,40 EUR begonnenen Erholung gelang es dem Wert, die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20 und 50 Tage sowie die korrektive Abwärtstrendlinie zu überwinden. Im gestrigen Handel reagierte er auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen mit einem Rücksetzer an die gebrochene Abwärtstrendlinie und einer anschließenden Rally auf ein 3-Monats-Hoch. Begleitet von hohen Umsätzen, formte die Aktie eine lange bullishe Tageskerze. Und überwand dabei das Reaktionshoch vom September. Das technische Bias bleibt unmittelbar positiv für die Bullen, solange der Support bei aktuell 121,97-122,57 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Als nächstes potenzielles Kursziel fungiert nun das Rekordhoch bei 133,82 EUR. Mit einem nachhaltigen Anstieg darüber entstünde ein Anschlusskaufsignal im übergeordneten Chartbild. Fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 139,10/141,24 EUR würden möglich. Bearishe Signale würden sich aus derzeitiger Sicht erst aus einer Verletzung der Unterstützung bei 118,60/118,92 EUR sowie der Supportzone bei 111,12-114,40 EUR ergeben.