Am deutschen Aktienmarkt setzte sich zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz durch. Die Anleger hielten sich mit Blick auf die Zinsentscheidung der Fed am Abend zurück. Der DAX schloss 0,22 Prozent schwächer bei 12.910 Punkten. MDAX und TecDAX verzeichneten Aufschläge von 0,35 und 0,05 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 48 Gewinner und 50 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte mit 69 Prozent. Im DAX wechselten 100,4 Millionen Aktien (Vortag: 76,9) im Wert von 3,75 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,69) den Besitzer. Bei der Sektorenperformance lagen Pharma & Healthcare, Konsum und Versorger vorne. Am schwächsten tendierten Banken, Chemiewerte und Rohstofftitel. FMC setzte an der DAX-Spitze mit plus 3,61 Prozent die Vortagesrally nach den Quartalszahlen fort. Bayer verbesserte sich dahinter nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen um 2,04 Prozent. MTU notierte 1,90 Prozent fester. VW rückte nach Zahlen um 0,74 Prozent vor. Die Aktie der Deutschen Bank sackte am Indexende um 7,92 Prozent ab. Das Geldinstitut hatte einen höher als befürchteten Quartalsverlust ausgewiesen.

An der Wall Street endete der Dow 0,42 Prozent höher bei 27.187 Punkten. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,44 Prozent auf 8.083 Zähler nach oben. Die US-Notenbank Fed hatte wie allgemein erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte abgesenkt. Zugleich signalisierte eine Zinssenkungspause, da die Wirtschaft stark genug scheine. 51 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus und 45 Prozent im Minus. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich die Waage. Es gab 152 neue 52-Wochen-Hochs und 40 neue Tiefs. Alle Sektoren bis auf Energie und Finanz zeigten Zugewinne. Am stärksten gesucht waren Versorger und Immobilienwerte.

Am Devisenmarkt stand der US-Dollar nach der Fed-Entscheidung gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen unter Druck. Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,18 Prozent tiefer bei 97,50 Punkten. EUR/USD stieg um 0,34 Prozent auf 1,1149 USD. Mit Blick auf die anderen Hauptwährungen fiel der Franken durch Stärke und der Kanada-Dollar durch Schwäche auf.

Der S&P GSCI Rohstoffindex fiel um 0,71 Prozent auf 411,03 Punkte. Die Ölpreise standen nach einem wesentlich stärker als erwarteten Anstieg der US-Rohölbestände unter Druck. Brent-Öl verbilligte sich um 1,85 Prozent auf 60,10 USD. Die US-Sorte WTI büßte 1,21 Prozent ein auf 54,87 USD. Der Preis für US-Erdgas legte um 2,05 Prozent auf 2,69 USD zu. Comex-Kupfer notierte 0,37 Prozent tiefer bei 2,68 USD. Gold stieg um 0,42 Prozent auf 1.497 USD (1.341 EUR). Silber, Platin und Palladium verzeichneten Kursgewinne zwischen 0,13 und 1,34 Prozent.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,36 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen gab um einen Basispunkt auf ebenfalls minus 0,36 Prozent nach. Der Euro-Bund-Future schloss 0,17 Prozent fester bei 171,33 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes gab um sechs Basispunkte auf 1,78 Prozent nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend freundlich. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,55 Prozent auf 163,24 Punkte. Sony und Samsung Electronics legten Geschäftszahlen vor, die besser als von Analysten erwartet hereinkamen.

Heute stehen von der Makroseite die Verbraucherpreise für die Eurozone, die persönlichen Ausgaben und Einkommen in den USA sowie der Chicagoer Einkaufsmanagerindex im Fokus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Rational, Delivery Hero, Zalando, Hochtief, BNP Paribas und Air France-KLM. Daneben könnten Automobilwerte Impulse von der Verkündung einer Fusion zwischen Fiat Chrysler und PSA erhalten.