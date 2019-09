Nächste Unterstützungen:

11.901/11.905

11.847-11.866

11.813

Nächste Widerstände:

11.989/11.994

12.057-12.129

12.208-12.299

Der DAX startete am Freitag freundlich in den Handel und überwand noch in der ersten Stunde die kurzfristig kritische Widerstandszone bei 11.836-11.866 Punkten. Im Verlauf des Nachmittags schraubte er sich bei zunehmend nachlassender Schwungkraft bis auf ein 4-Wochen-Hoch bei 11.989 Punkten hinauf. Dort einsetzende Gewinnmitnahmen schickten den Index zurück bis auf 11.905 Punkte.

Der gelungene Ausbruch über 11.866 Punkte komplettierte eine mehrwöchige Bodenbildung in Gestalt einer inversen Kopf-Schulter-Formation. Damit verfügen die Bullen auf Sicht der nächsten Tage über den technischen Vorteil. Potenzielle Ziele über dem aktuellen Widerstand bei 11.989/11.994 Punkten lauten 12.057-12.129 Punkte und 12.430 Punkte. Eine wichtige Zwischenetappe liegt bei 12.208-12.299 Punkten. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über nächste relevante Supportbereiche bei 11.901/11.905 Punkten und 11.847-11.866 Punkten. Darunter wäre eine deutlichere Korrektur in Richtung 11.813 Punkte und 11.734-11.759 Punkte einzuplanen. Die nachhaltige Unterschreitung der letztgenannten Zone würde das kurzfristige technische Bias auf neutral drehen. Unmittelbar bearish würde es erst unterhalb der Unterstützungszone bei 11.546-11.579 Punkten.