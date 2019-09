Das Währungspaar GBP/USD bewegt sich ausgehend von einem im Jahr 2007 markierten Dekadenhoch bei 2,1161 USD in einem ultralangfristigen Abwärtstrend. Nach dem Erreichen eines Dekadentiefs bei 1,1926 USD im Oktober 2016 startete eine zyklische Rally bis auf ein im April 2018 gesehenes Hoch bei 1,4377 USD. Seither orientierte sich der Kurs wieder übergeordnet südwärts. Das letzte mittelfristige Anschlussverkaufssignal entstand mit der Verletzung der Supportzone bei 1,2439 USD im Juli. Es hatte einen dynamischen Rutsch bis auf 1,2015 USD zur Folge, bevor eine technische Gegenbewegung bis 1,2309 USD startete. Nach dem Scheitern am Widerstand der beschleunigten mehrmonatigen Abwärtstrendlinie in der vergangenen Woche und dem gestrigen Bruch der kurzfristigen Erholungstrendlinie sowie der 20-Tage-Linie haben die Pfund-Bären nun auch kurzfristig wieder das Ruder in der Hand. Der Fokus richtet sich aktuell auf die Unterstützungszone bei 1,1987/1,2015 USD. Darunter entstünde ein bearishes Anschlusssignal mit potenziellem nächstem Ziel bei 1,1903-1,1935 USD. Würde auch die letztgenannte Zone nachhaltig unterschritten, müsste ganz langfristig betrachtet eine Fortsetzung des Bärenmarktes in Richtung des Tiefs aus dem Jahr 1985 bei 1,0520 USD eingeplant werden. Kurzfristig könnte dann die Unterstützungs- und Zielzone 1,1800-1,1858 USD eine deutlichere Erholungsbewegung einleiten. Mit Blick auf die Oberseite befinden sich nächste Widerstände vor allem bei 1,2120-1,2150 USD sowie 1,2309 USD. Zu einer signifikanten Aufhellung der mittelfristigen Ausgangslage bedürfte es eines nachhaltigen Anstiegs über 1,2309 USD. Im Erfolgsfall wäre eine kräftigere Erholung in Richtung 1,2382/1,2439 USD und eventuell 1,2579-1,2700 USD vorstellbar.