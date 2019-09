Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich am Dienstag bei einem lustlosen Handel südwärts. Weder das politische Chaos in Großbritannien noch ein enttäuschender ISM-Index in den USA lieferten nennenswerte Impulse. Der DAX schloss 0,35 Prozent tiefer bei 11.911 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,58 und 0,44 Prozent. In den drei Indizes gab es 32 Gewinner und 67 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 65 Prozent. Im DAX wechselten 66,7 Millionen Aktien (Vortag: 46,2) im Wert von 2,49 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 2,64) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Versorger (+0,42%), Medien (+0,36%) und Technologiewerte (+0,34%). Die deutlichsten Verluste sahen Rohstoffwerte (-1,62%), Transporttitel (-1,17%) und Bauwerte (-0,95%). Daimler thronte mit einem Plus von 0,99 Prozent an der DAX-Spitze. Der Wert wurde von einer Kaufempfehlung gestützt. Infineon und RWE legten dahinter um 0,93 und 0,52 Prozent zu. Thyssenkrupp sackte als schwächster Titel im Leitindex um 3,80 Prozent ab. Hier belasteten eine negative Analysteneinschätzung sowie der drohende Abstieg aus dem DAX. Heute Abend fällt die Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial nach enttäuschenden Konjunkturdaten um 1,08 Prozent auf 26.118 Punkte nach. Der Nasdaq 100 schloss mit einem Abschlag von 1,05 Prozent bei 7.610 Zählern. Der schwächer als erwartet hereingekommene ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im September notierte bei 49,1 Punkten und damit erstmals seit dem Jahr 2016 im kontraktiven Bereich. 60 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursverluste. Das Abwärtsvolumen betrug 68 Prozent. Es gab 154 neue 52-Wochen-Hochs und 68 neue Tiefs. Stärkste Sektoren waren Versorger und Immobilienwerte. Die deutlichsten Verluste sahen Industrietitel und Technologiewerte.

Am Devisenmarkt hielten sich die Ausschläge nach einem zwischenzeitlich sehr volatilen Geschäft am Ende des US-Handels in engen Grenzen. Der Dollar-Index notierte 0,05 Prozent tiefer bei 98,99 Punkten. EUR/USD handelte 0,04 Prozent fester bei 1,0971 USD. Vom zwischenzeitlich verzeichneten 2-Jahres-Tief bei 1,0926 USD konnte sich das Währungspaar damit deutlich absetzen.

Der S&P GSCI Rohstoffindex verlor 1,16 Prozent auf 392,44 Punkte. Brent-Öl verbilligte sich um 0,63 Prozent auf 58,29 USD. Der Preis für US-Erdgas haussierte um 2,76 Prozent auf 2,35 USD. Comex-Kupfer sackte um 0,88 Prozent auf 2,53 USD ab. Gold legte um 1,82 Prozent auf 1.557 USD (1.410 EUR) zu. Silber und Platin sprangen um 5,50 und 3,13 Prozent nach oben und verzeichneten damit neue Rallyhochs im Rahmen des etablierten dynamischen Aufwärtstrends.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um vier Basispunkte auf minus 0,73 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen endete unverändert bei minus 0,70 Prozent nachdem sie im Tagesverlauf bis auf ein neues Rekordtief bei minus 0,74 Prozent gefallen war. Der Euro-Bund-Future schloss nach einem Fehlausbruch aus der etablierten mehrtägigen Range nach oben 0,11 Prozent tiefer bei 178,83 Punkten. Im Tageschart entstand hierdurch eine bearish zu wertende Shooting-Star-Kerze. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes fiel um drei Basispunkte auf 1,47 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,18 Prozent auf 152,54 Punkte.

Heute stehen von der Makroseite die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes für Deutschland, die Eurozone und Großbritannien im Fokus. Geschäftszahlen gibt es unter anderem von Delivery Hero und Navistar.