Die Apple-Aktie (WKN: 865985) weist ausgehend von einem im Jahr 2009 markierten zyklischen Tief bei 11,17 USD einen langfristigen Aufwärtstrend auf. Am 3. Oktober vergangenen Jahres markierte das Papier des Technologieriesen ein Allzeithoch bei 233,47 USD. Anschließend komplettierte es eine mittelfristige Umkehrformation und ging in eine dynamische Korrektur über. Bis auf ein 21-Monats-Tief bei 142,00 USD sackte die Notierung ab, bevor Anfang des Jahres eine dynamische Erholungsrally startete. Aktuell konsolidiert der Wert diese Rally unterhalb des Ende Juli erreichten Jahreshochs bei 221,37 USD und oberhalb des Zwischentiefs bei 192,58 USD. Kurzfristig betrachtet, deutet sich ein möglicher Ausbruchsversuch über den Widerstand bei derzeit 210,45/210,97 USD an. Solange der Support bei 204,22 USD nicht unterschritten wird, bleibt die Ausgangslage in diesem Zeitfenster konstruktiv für die Bullen. Über 210,97 USD würden potenzielle nächste Ziele bei 214,44/214,58 USD, 216,81 USD und 221,37 USD in den Blick rücken. Darüber würde eine Ausdehnung der Rally in Richtung 227,27/229,20 USD und 232,37/233,47 USD möglich. Unter 204,22 USD entstünden hingegen kurzfristige Abwärtsrisiken in Richtung 201,00 USD und 185,86-192,58 USD. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes.