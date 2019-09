Nächste Unterstützungen:

11.994/11.999

11.949/11.957

11.925

Nächste Widerstände:

12.050-12.129

12.208-12.299

12.430

Der DAX sprang gestern zur Eröffnung über die Hürde bei 11.994 Punkten und generierte damit ein bullishes Anschlusssignal im Rahmen des Mitte August bei 11.266 Punkten gestarteten Aufwärtstrends. Mit dem in der zweiten Handelsstunde markierten 5-Wochen-Hoch bei 12.078 Punkten stieß er in die nächste Ziel- und Widerstandszone bei 12.050-12.129 Punkten vor. Dort kam es zu Gewinnmitnahmen, die eine bis in das späte Geschäft andauernde Konsolidierung einleiteten.

Nächste Unterstützungen für den heutigen Handel lauten 11.994/11.999 Punkte und 11.949/11.957 Punkte. Solange die Marke von 11.949 Punkten nicht unterschritten wird, verfügen die Bullen über den technischen Vorteil. Darunter müssten hingegen fortgesetzte Abgaben in Richtung 11.925 Punkte und 11.866/11.869 Punkte eingeplant werden. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Break über 12.078 Punkte für ein Ausreizen des Kurspotenzials bis 12.129 Punkte sprechen. Dort befindet sich die Oberkante der Kurslücke vom 2. August. Ein signifikanter Tagesschluss darüber würde für fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 12.208-12.299 Punkte sprechen. Aus der am Freitag komplettierten Bodenbildung ergibt sich analytisches Potenzial in Richtung 12.430 Punkte.