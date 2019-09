Nächste Unterstützungen:

12.078

12.025

11.994-12.000

Nächste Widerstände:

12.129

12.151

12.208-12.299

Der DAX erreichte gestern mit einem Kurssprung zur Eröffnung unmittelbar das obere Band der bis 12.129 Punkte reichenden Ziel- und Widerstandszone. Den Rest des Handels pendelte der Index seitwärts in einer engen Spanne zwischen 12.084 Punkten und dem erreichten 5-Wochen-Hoch bei 12.151 Punkten. Mit dem Tagesschluss bei 12.127 Punkten konnte die bearishe Kurslücke vom 2. August nicht auf Schlusskursbasis überwunden werden.

Im Rahmen des Mitte August bei 11.266 Punkten gestarteten Aufwärtstrends befindet sich der Index im Konsolidierungsmodus an einer bedeutenden Hürde. Kurzfristig verfügen die Bullen weiterhin über den technischen Vorteil. Ein signifikanter Tagesschluss über 12.129 Punkte würde für fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 12.208-12.299 Punkte sprechen. Auf Basis des Stundencharts würde ein Stundenschluss über 12.151 Punkten bereits ein bullishes Anschlusssignal generieren. Aus der vor einer Woche komplettierten Bodenbildung ergibt sich analytisches Potenzial in Richtung 12.430 Punkte. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der DAX heute über nächste Supports bei 12.078 Punkten, 12.025 Punkten und 11.994-12.000 Punkten. Erst darunter würde sich das kurzfristige Chartbild beginnen einzutrüben.