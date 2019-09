Der Preis für Palladium befindet sich in einem intakten Bullenmarkt. Dieser startete im Januar 2016 ausgehend von einem zyklischen Tief bei 463 USD. Nach einer bis zum Januar 2018 andauernden Rally bis 1.139 USD und einer nachfolgenden Korrektur bis auf 840 USD kam es mit der letzten Aufwärtswelle zu einer Trendbeschleunigung. Dieser beschleunigte Trend beförderte die Notierung ab dem Januar deutlich über die Rückkehrlinie des langfristigen Trendkanals und auch nachhaltig über das aus dem Jahr 2001 stammende Rekordhoch bei 1.100 USD, welches im Januar 2018 nur kurzzeitig und geringfügig überboten werden konnte. Am 21. März verzeichnete sie eine neue Bestmarke bei 1.615 USD. Seither befand sich der Kurs im Korrekturmodus. Diese Korrektur nahm formationstechnisch betrachtet die Gestalt eines symmetrischen Dreiecks an. Im gestrigen Handel schwang sich der Kurs schließlich dynamisch über die obere Dreiecksbegrenzung auf ein neues Allzeithoch bei 1.623 USD. Vom Ausmaß her kann der Ausbruch noch nicht als nachhaltig qualifiziert werden. Würde er in den kommenden Tagen bestätigt, entstünde ein übergeordnetes Anschlusskaufsignal. Potenzielle nächste Ziele und Widerstände lauten 1.709/1.747 USD und 1.829/1.852 USD. Mittel- bis langfristig wäre ein Vorstoß in Richtung 1.962-2.000 USD vorstellbar. Nächste Supports lassen sich bei 1.597 USD und 1.570 USD ausmachen. Ein Rutsch darunter würde ein Warnsignal für das bullishe Szenario liefern. Bearishe Signale entstünden unterhalb der Supports bei 1.508-1.519 USD und 1.426/1.441 USD.