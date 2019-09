Nächste Unterstützungen:

12.280-12.320

12.240

12.180

Nächste Widerstände:

12.472/12.474

12.513/12.530

12.600/12.656

Der DAX konnte gestern seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Im Umfeld der EZB-Sitzung kam es zu heftigen Ausschlägen zu beiden Seiten, wobei das Tagestief bei 12.312 Punkten sowie ein 6-Wochen-Hoch bei 12.472 Punkten markiert wurden.

Auf Basis des Tagescharts entstand eine High-Wave-Kerze mit kleinem Körper und sehr ausgeprägten Schatten. Sie signalisiert eine hohe Unsicherheit auf dem erreichten Kursniveau. Mit dem Tageshoch wurde die anvisierte primäre Zielzone abgearbeitet, die sich bis 12.474 Punkte erstreckt. Sie resultiert unter anderem aus der Abwärtstrendlinie vom Juli-Hoch sowie dem analytischen Mindestkursziel aus der am 30. August komplettierten inversen Kopf-Schulter-Formation. Mit Blick auf die aktuelle Hürde und die kurzfristig überkaufte markttechnische Situation ist eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Konsolidierung oder Korrektur des Aufwärtstrends einzuplanen. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Sicherung aufgelaufener Gewinne engmaschig nachgezogen werden. Ein signifikanter Tagesschluss über 12.474 Punkte würde die unmittelbare Fortsetzung der Rally in Richtung 12.600/12.656 Punkte ermöglichen. Zwischenziele aus dem Intradaychart befinden sich bei 12.513/12.530 Punkten und 12.566 Punkten. Nächster Support liegt bei 12.280-12.320 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde einen Hinweis für den Beginn eines deutlicheren Rücksetzers liefern. Potenzielle nächste Unterstützungen lauten in diesem Fall 12.240 Punkte und 12.180 Punkte.