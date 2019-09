Die Aktie von 1&1 Drillisch (WKN: 554550) befindet sich ausgehend vom Anfang 2018 bei 72,35 EUR markierten Rekordhoch in einem dynamischen Abwärtstrend. Dieser ließ das Papier bis auf ein 5-Jahres-Tief bei 21,16 EUR einbrechen. Dort leitete eine am 16. August dieses Jahres geformte Bullish-Harami-Tageskerze eine Erholungsrally ein. Einem ersten Rallyschub folgte eine ausgedehnte Seitwärtskonsolidierung. Am Freitag brach die Aktie schließlich schwungvoll und begleitet von einem sehr hohen Handelsvolumen aus der mehrwöchigen Range nach oben aus. Dabei gelang auch die Überwindung der 50-Tage-Linie sowie der Abwärtstrendlinie vom Hoch im Juni 2018. Im charttechnischen Fokus als potenzielles Kursziel steht nun der Bereich 32,62-33,24 EUR. Zwischengeschaltet könnte der aktuelle Widerstand der Kurslücke vom 18. Juli bei 28,92 EUR Anlass für eine Verschnaufpause bieten. Mögliche Rücksetzer sollten nun im Bereich 26,89 EUR oder 25,92 EUR auf Unterstützung treffen, um das bullishe Ausbruchssignal nicht in seiner Aussagekraft zu gefährden. Unmittelbar bearish würde es unterhalb des Supports bei 23,82 EUR mit möglichem Ziel bei 21,16 EUR. Zur Aufhellung des mittel- bis längerfristigen Chartbildes bedarf es eines nachhaltigen Anstiegs über die avisierte Ziel- und Widerstandszone bei 32,62-33,24 EUR.