Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) befindet sich ausgehend vom im Jahr 2007 bei 105,77 EUR markierten Rekordhoch in einem langfristigen Bärenmarkt. Das am 3. Juni markierte Rekordtief bei 5,80 EUR wurde am 16. August geringfügig unterboten, was sich jedoch mit dem unmittelbar anschließenden Kursaufschwung als Bärenfalle entpuppte. Zuletzt testete der Wert über mehrere Tage das als Widerstand fungierende, am 8. Juli verzeichnete Reaktionshoch bei 7,49 EUR. Zum Wochenstart konnte er bereits die vielbeachtete 200-Tage-Linie überwinden. Am Freitag schloss der Wert oberhalb des Juli-Hochs. Das Szenario einer bedeutenden unteren Umkehr in Gestalt eines Doppelbodens wird damit wahrscheinlicher. Als Bestätigung könnte ein Tagesschluss über dem Hoch der Kerze vom Donnerstag bei 7,75 EUR gewertet werden. Im Erfolgsfall würde sich das übergeordnete Chartbild deutlich aufhellen. Potenzielle nächste Ziele lauten dann 8,32 EUR, 8,76/8,83 EUR und 9,20/9,37 EUR. Mit Blick auf die Unterseite wäre nun ein Tagesschluss unterhalb der nächsten Supportzone bei 7,07-7,19 EUR als deutliches Warnsignal für die Bullen aufzufassen. Unmittelbar bearishe Signale mit möglichem Ziel 5,78/5,80 EUR entstünden mit der Verletzung der Supports bei 6,79 EUR und 6,17 EUR.