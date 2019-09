Nächste Unterstützungen:

12.450

12.280-12.320

12.240

Nächste Widerstände:

12.474/12.494

12.513/12.530

12.566

Der DAX stieg am Freitag bis auf ein am frühen Nachmittag erreichtes 7-Wochen-Hoch bei 12.494 Punkten an. Dort ging den Bullen die Puste aus und es setzte eine bis zum Handelsschluss (12.469) dauernde Konsolidierung ein.

Die kritische Hürde bei 12.474 Punkten konnte nicht per Tagesschluss geknackt werden. Der entsprechende Anstieg intraday stellt somit einen Fehlausbruch dar. Die Risiken für eine ausgeprägte Verschnaufpause nach der jüngsten Rally sind deutlich erhöht. Ein Stundenschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 12.450 Punkten würde eine erste Bestätigung liefern. Darunter richtet sich der Fokus auf die bedeutendere Unterstützungszone bei 12.280-12.320 Punkten. Deren Unterschreitung würde den kurzfristigen Aufwärtstrend brechen und für eine mindestens mehrtägige Konsolidierung oder Korrektur sprechen. Potenzielle nächste Auffangbereiche lauten dann 12.240 Punkte und 12.180 Punkte. Ein Tagesschluss über der aktuellen Widerstandszone bei 12.474/12.494 Punkten würde die unmittelbare Fortsetzung der Rally in Richtung 12.600/12.656 Punkte ermöglichen. Zwischenziele aus dem Intradaychart befinden sich bei 12.513/12.530 Punkten und 12.566 Punkten.