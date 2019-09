Nächste Unterstützungen:

12.363

12.280-12.320

12.240

Nächste Widerstände:

12.421

12.450-12.469

12.494

Der DAX eröffnete gestern mit einer deutlichen Kurslücke abwärts und pendelte anschließend für den Rest des Tages volatil seitwärts in einer Handelsspanne zwischen 12.363 Punkten und 12.421 Punkten.

Die bearishe Aussage des am Freitag gesehenen Fehlausbruches über die vom Juni-Hoch ausgehende Abwärtstrendlinie wurde mit der gestrigen Kursschwäche bestätigt. Der Index befindet sich nun im Konsolidierungsmodus und verdaut den dynamischen Kursanstieg der vergangenen Wochen. Ein heutiger Rutsch unter den nächsten Support bei 12.363 Punkten würde die bedeutendere Unterstützungszone bei 12.280-12.320 Punkten als Ziel in den Blick rücken. Deren Verletzung würde den kurzfristigen Aufwärtstrend brechen und für eine mindestens mehrtägige Verschnaufpause sprechen. Potenzielle nächste Auffangbereiche lassen sich in diesem Fall bei 12.240 Punkten und 12.180 Punkten ausmachen. Mit Blick auf die Oberseite befinden sich nächste Hürden bei 12.421 Punkten und 12.450-12.469 Punkten. Ein Tagesschluss über 12.494 Punkten würde die unmittelbare Fortsetzung der Rally in Richtung 12.600/12.656 Punkte ermöglichen. Zwischenziele aus dem Intradaychart lägen dann bei 12.513/12.530 Punkten und 12.566 Punkten.