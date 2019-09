Die Aktie von RIB Software (WKN: A0Z2XN) hatte im März 2018 ein Rekordhoch bei 36,10 EUR erzielt. Der anschließende dreiwellige Kurseinbruch ließ die Notierung bis auf ein im Dezember gesehenes 2-Jahres-Tief bei 8,88 EUR absacken. Seither konnte das Papier einen Aufwärtstrend etablieren, der weiterhin intakt ist. Seit einigen Wochen konsolidiert es die Rally im Rahmen einer seitwärts gerichteten Bewegung unterhalb des Verlaufshochs bei 20,98 EUR und oberhalb der unterstützenden 50-Tage-Linie und Aufwärtstrendlinie vom Dezember-Tief. Im gestrigen Handel attackierte der Wert das Verlaufshoch erneut und schloss knapp darunter. Die Aussicht auf eine Fortsetzung der Rally ist gut, solange die Supportzone bei derzeit 18,47-18,79 EUR nicht unterboten wird. Ein nachhaltiger Break über 20,98 EUR per Tagesschluss würde die mittel- bis langfristig bedeutsame Ziel- und Widerstandszone bei 22,40-23,46 EUR in den Blick rücken. Könnte diese signifikant überwunden werden, entstünde perspektivisch Anschlusspotenzial in Richtung der Kurslücke vom 23. März 2018 bei 29,04-30,60 EUR. Unter 18,47 EUR würde sich das technische Bild hingegen eintrüben und es müsste eine deutliche Abwärtskorrektur in Richtung 17,30 EUR, 16,78 EUR und 14,84-15,24 EUR eingeplant werden.