Nächste Unterstützungen:

12.280-12.312

12.240

12.180

Nächste Widerstände:

12.421

12.450-12.469

12.494

Der DAX rutschte gestern unter den kurzfristig relevanten Support bei 12.363 Punkten und aktivierte damit die bedeutendere Unterstützungszone bei 12.280-12.320 Punkten als Ziel. Ausgehend vom am Nachmittag erreichten Tagestief bei 12.304 Punkten, konnte sich der Index deutlich erholen und schloss bei 12.373 Punkten.

Auf Basis des Tagescharts formte sich eine bullishe Doji-Kerze. Sie signalisiert mit ihrer ausgeprägten Lunte Nachfrage an der erreichten Unterstützungszone. Im Stundenchart konnte die kurzfristige Abwärtstrendlinie und der Horizontalwiderstand bei 12.363 Punkten überwunden werden. Fortgesetzte Kursavancen in Richtung 12.421 Punkte und eventuell 12.450-12.469 Punkte würden im heutigen Handel nicht überraschen. Am übergeordneten Chartbild ergeben sich keine Veränderungen. Ein Tagesschluss über 12.494 Punkten würde die unmittelbare Fortsetzung der mittelfristigen Rally in Richtung 12.600/12.656 Punkte ermöglichen. Zwischenziele aus dem Intradaychart wären in diesem Fall bei 12.518/12.536 Punkten und 12.576 Punkten anzusiedeln. Ein signifikanter Rutsch unter den nächsten Support bei 12.280-12.312 Punkten wäre hingegen bearish und würde für den Beginn einer deutlicheren Korrekturphase sprechen. Mögliche nächste Auffangbereiche liegen dann bei 12.240 Punkten und 12.180 Punkten. Die mittelfristige Aufwärtstrendlinie verläuft aktuell bei 12.051 Punkten.