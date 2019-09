Der Preis für den Rohöl-Future der Sorte Brent hatte im vergangenen Oktober bei rund 87 USD ein 4-Jahres-Hoch markiert und begann anschließend einen dynamischen Abverkauf, der die Notierung bis zum Dezember auf ein Jahrestief bei rund 50 USD absacken ließ. Die anschließende mehrmonatige Erholung endete mit einem im April gesehenen Verlaufshoch knapp oberhalb der Marke von 75 USD. Seither etablierte das schwarze Gold wieder einen mittelfristigen Abwärtstrend. Ausgehend vom Verlaufstief bei 55,88 USD, zeigte die Notierung zuletzt eine Erholungsbewegung. Zum Wochenauftakt kam es zu einem historisch extremen Kursanstieg in Reaktion auf die Anschläge auf saudische Ölanlagen. Dabei schoss der Preis bis auf ein 4-Monats-Hoch bei 71,95 USD. Seither kam er jedoch wieder deutlich zurück. Am Dienstag rutschte er bereits wieder unter die zuvor gebrochene Abwärtstrendlinie. Im gestrigen Handel wurden schließlich auch die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 200 und 100 Tage wieder unterschritten. Solange es nicht zu einem nachhaltigen Kursanstieg über die Widerstandszone bei 64,23-65,43 USD kommt, ist die Wahrscheinlichkeit für weitere kurzfristige Abgaben in Richtung 60,81-62,00 USD hoch. Darunter würde sich das technische Bild weiter eintrüben. Mit einer Verletzung der Supportzone bei aktuell 58,08-58,92 USD würde schließlich eine Fortsetzung auch des im April gestarteten Abwärtstrends wahrscheinlich. Oberhalb von 65,43 USD könnte hingegen zunächst ein erneuter Vorstoß in Richtung 67/68 USD erfolgen. Ein Anschlusskaufsignal in Richtung 73,40/75,08 USD entstünde jedoch erst über dem Hoch bei 71,95 USD.