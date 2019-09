Die Anleger am deutschen Aktienmarkt nahmen zur Wochenmitte vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed eine abwartende Haltung ein. Der DAX schloss 0,13 Prozent fester bei 12.390 Punkten. Für den TecDAX ging es um 0,53 Prozent nach oben auf 2.895 Punkte. Der MDAX verbuchte ein hauchdünnes Minus von 0,03 Prozent und endete bei 25.948 Zählern. In den drei genannten Indizes gab es 52 Gewinner und 48 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 55 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 70,5 Millionen Aktien (Vortag: 77,8) im Wert von 2,88 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,26). Stärkste Sektoren waren Immobilienwerte (+0,89%), Versorger (+0,87%) und Software (+0,63%). Die deutlichsten Abschläge waren bei Banken (-1,34%), Rohstoffwerten (-0,94%) und Transporttiteln (-0,91%) zu beobachten. Wirecard belegte mit einem Plus von 3,59 Prozent die DAX-Spitze. Die Aktie profitierte vom Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der japanischen Softbank. Covestro und RWE verbesserten sich dahinter um 2,38 und 1,93 Prozent. Deutsche Bank verlor am Indexende nachrichtenlos 1,31 Prozent. Deutsche Post gab nach einer Gewinnwarnung des US-Konkurrenten FedEx um 1,20 Prozent nach.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial nach einer volatilen Sitzung zur Schlussglocke 0,13 Prozent höher bei 27.147 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 endete unverändert bei 7.889 Zählern. Die Zinsentscheidung der Fed lieferte keine nachhaltigen Impulse. Wie ganz überwiegend erwartet senkten die Währungshüter den Leitzins um 25 Basispunkte. Sollte sich die Konjunktur abschwächen, könnten laut Notenbankchef Jerome Powell weitere Zinssenkungen erforderlich werden. An der NYSE verzeichneten 52 Prozent der Werte Kursverluste. Das Abwärtsvolumen betrug 62 Prozent. 79 neuen 52-Wochen-Hochs standen zehn neue Tiefs gegenüber. Stärkste Sektoren waren Versorger und Finanzwerte. Am deutlichsten fielen die Abschläge bei Energiewerten und Immobilientiteln aus. Die Aktie des Logistikkonzerns FedEx sackte nach einer Gewinnwarnung um rund 13 Prozent ab und testet nun aus charttechnischer Sicht das im August markierte 3-Jahres-Tief.

Am Devisenmarkt war der US-Dollar nach der Fed-Entscheidung gesucht und konnte gegenüber allen anderen Hauptwährungen aufwerten. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,33 Prozent höher bei 98,52 Punkten. EUR/USD gab um 0,34 Prozent auf 1,1034 USD nach.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise verlor belastet vom festen Dollar 0,87 Prozent auf 417,01 Punkte. Brent-Öl verbilligte sich um 1,49 Prozent auf 63,59 USD. Die Rohöllagerbestände in den USA stiegen in der vergangenen Woche um 1,1 Millionen Barrel. Experten hatten hingegen im Schnitt einen Rückgang um 2,0 Millionen Barrel prognostiziert. Gold gab um 0,82 Prozent auf 1.501 USD (1.354 EUR) nach. Silber fiel um 1,82 Prozent auf 17,81 USD.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite um zwei Basispunkte auf minus 0,50 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen gab um vier Basispunkte auf minus 0,51 Prozent nach. Der Euro-Bund-Future schloss 0,21 Prozent höher bei 173,19 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes notierte einen Basispunkt tiefer bei 1,80 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index gab zuletzt um 0,09 Prozent auf 158,78 Punkte nach. Wie erwartet ließ die japanische Notenbank BoJ ihren Leitzins unverändert. Der Nikkei 225 gehörte mit einem Plus von rund 0,6 Prozent zu den regionalen Gewinnern. Deutliche Schwäche zeigte derweil der Hang Seng Index.

Heute richtet sich der Fokus auf die Notenbankentscheidungen der Bank of England, der Norges Bank und der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Von der Makroseite sind daneben vor allem der Philadelphia-Fed-Index sowie die Daten zum Verkauf bestehender Häuser in den USA relevant. Unternehmensseitig steht Rocket Internet mit dem Halbjahresbericht im Blick.