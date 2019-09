Nächste Unterstützungen:

12.444

12.394

12.354

Nächste Widerstände:

12.469

12.494

12.518/12.536

Der DAX zeigte sich gestern zur Eröffnung schwankungsfreudig. Nach einem schwachen Start und der Markierung eines Tagestiefs bei 12.355 Punkten wurde die Schwäche von Schnäppchenjägern gekauft und der Index drehte noch in der ersten Handelsstunde ins Plus. In zwei Aufwärtswellen kletterte er bis auf ein im späten Geschäft erzieltes Tageshoch bei 12.467 Punkten.

Damit richtet sich der Blick aus charttechnischer Sicht nun auf die erreichte Ziel- und Widerstandszone, die sich bis 12.469 Punkte erstreckt. Darüber würde ein erneuter Vorstoß an das Rallyhoch vom 13. September bei 12.494 Punkten wahrscheinlich. Ein Tagesschluss über 12.494 Punkten bleibt erforderlich, um einen belastbaren Hinweis für die unmittelbare Fortsetzung der intakten mittelfristigen Rally in Richtung 12.600/12.656 Punkte zu erhalten. Kurzfristig relevante Fibonacci-Ziele liegen in diesem Fall bei 12.518/12.536 Punkten und 12.576 Punkten. Nächste Unterstützungen befinden sich heute bei 12.444 Punkten und 12.394 Punkten. Erst darunter käme es zu einer leichten Eintrübung des ganz kurzfristigen Chartbildes und es müssten weitere Abgaben in Richtung 12.354 Punkte und eventuell 12.280-12.319 Punkte eingeplant werden. Die Verletzung der Marke von 12.280 Punkten würde schließlich den Übergang in eine deutlichere Abwärtskorrektur nahelegen.