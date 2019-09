Die RWE-Aktie (WKN: 703712) hatte im Januar 2008 ein Rekordhoch bei 102,54 EUR verzeichnet. Der anschließend einsetzende zyklische Bärenmarkt ließ die Notierung des Versorgers bis auf ein im September 2015 markiertes Allzeittief bei 9,13 EUR einbrechen. Darüber konnte sich der Wert stabilisieren und einen weiterhin intakten langfristigen Erholungstrend etablieren. Im Juli generierte er mit dem bullishen Ausbruch aus einem symmetrischen Dreieck das letzte mittelfristig relevante Anschlusskaufsignal. In der vergangenen Woche beendete der Anteilsschein eine kurzfristige Konsolidierung und schwang sich nach vier dynamischen Kursanstiegen in Folge bis auf ein 5-Jahres-Hoch bei 28,22 EUR hinauf. Die Bullen haben damit weiterhin das Ruder in der Hand. Potenzielle nächste Widerstände und Ziele lauten 28,59 EUR, 28,99 EUR und 29,86 EUR. Mittel- bis längerfristig erscheint ein Vorstoß in Richtung der kritischen Widerstandszone bei 32,31/32,98 EUR vorstellbar. Mit Blick auf die überkauften markttechnischen Indikatoren erscheint jedoch die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Verschnaufpause aktuell erhöht. Mögliche Rücksetzer würden derzeit bei 27,38 EUR, 26,90 EUR und 25,82 EUR auf potenzielle Unterstützung treffen. Erst unterhalb der letztgenannten Marke käme es zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes.