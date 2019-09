Nächste Unterstützungen:

12.451

12.419

12.394

Nächste Widerstände:

12.491/12.494

12.518/12.536

12.576

Der DAX pendelte am Freitag um den Vortagesschlussstand in einer Handelsspanne zwischen 12.419 Punkten und einem Wochenhoch bei 12.491 Punkten. Am Ende notierte er zehn Punkte höher bei 12.468 Punkten.

Die auf Basis des Tagescharts geformte Kerze signalisiert kurzfristige Unsicherheit auf dem erreichten Kursbereich. Die Wochenkerze befindet sich komplett innerhalb der Spanne der Vorwoche. Preislich liegt im Rahmen des mittelfristigen Aufwärtstrends eine Konsolidierung auf hohem Niveau vor. Ein Tagesschluss über 12.494 Punkten (Vorwochenhoch) bleibt erforderlich, um einen belastbaren Hinweis für die unmittelbare Fortsetzung der Rally in Richtung 12.600/12.656 Punkte zu erhalten. Kurzfristig relevante Fibonacci-Ziele liegen als Zwischenetappen bei 12.518/12.536 Punkten und 12.576 Punkten. Auf der Unterseite verfügt der Index über nächste Unterstützungen bei 12.451 Punkten, 12.419 Punkten und 12.394 Punkten. Darunter käme es zu einer leichten Eintrübung des ganz kurzfristigen Chartbildes und es müssten weitere Abgaben in Richtung 12.354 Punkte und eventuell 12.280-12.319 Punkte eingeplant werden. Die Verletzung der Marke von 12.280 Punkten würde schließlich den Übergang in eine deutlichere Abwärtskorrektur mit möglichen Zielen bei 12.180 Punkten und 12.115 Punkten nahelegen. Formationstechnisch entstünde hierdurch ein kurzfristig relevantes Doppeltop.