Nächste Unterstützungen:

12.300-12.306

12.264

12.180

Nächste Widerstände:

12.348-12.374

12.400

12.419

Der DAX stand gestern in den ersten beiden Handelsstunden unter Abgabedruck und rutschte dabei unter die kurzfristig im Fokus stehende Marke von 12.280 Punkten. Nach dem Markieren eines Tagestiefs bei 12.264 Punkten kam es zu einer deutlichen Erholungsbewegung, die den Index wieder dynamisch über 12.280 Punkte bis auf 12.391 Punkte ansteigen ließ.

Der nicht nachhaltige Rutsch unter 12.280 Punkte und die damit verbundene Komplettierung eines kurzfristigen Doppeltops unterhalb des Rallyhochs bei 12.494 Punkten hat sich als Bärenfalle entpuppt. Der Index ist wieder in die Handelsspanne der vergangenen Tage zurückgekehrt. Das technische Bias ist heute neutral zu werten. Auf der Oberseite befindet sich die aktuelle Widerstandszone bei 12.348-12.374 Punkten. Darüber würde ein Vorstoß in Richtung der nächsten beiden Hürden bei 12.400 Punkten und 12.419 Punkten möglich. Zur Generierung eines prozyklischen Kaufsignals im Rahmen des mittelfristigen Aufwärtstrends wäre ein nachhaltiger Break über die kritische Widerstandszone bei derzeit 12.447-12.494 Punkten per Tagesschluss erforderlich. Unterstützt ist der Index als Nächstes bei 12.300-12.306 Punkten. Darunter würde sich der Blick auf das gestrige Tief bei 12.264 Punkten richten. Die Unterschreitung dieser Marke würde das Doppeltop-Szenario wieder in den Vordergrund rücken und entsprechend die Wahrscheinlichkeit für eine Abwärtskorrektur in Richtung 12.180 Punkte und 12.115 Punkte deutlich ansteigen lassen.