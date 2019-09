Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag impulslos. Ein besser als erwartet ausgefallener und erstmals seit sechs Monaten gestiegener ifo-Geschäftsklimaindex konnte die Anleger nicht zu Käufen animieren. Der DAX schloss 0,28 Prozent tiefer bei 12.307 Punkten. MDAX und TecDAX konnten jedoch Zugewinne von 0,19 und 0,53 Prozent verbuchen. In den drei genannten Indizes gab es 53 Gewinner und 44 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog indes mit 59 Prozent. Im DAX wechselten 60,3 Millionen Aktien (Vortag: 80,4) im Wert von 2,51 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,98) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Medien (+0,88%), Immobilien (+0,75%) und Einzelhandel (+0,65%). Am schwächsten präsentierten sich Banken (-1,60%), Automobilwerte (-1,48%) und Bauwerte (-0,93%). Mit einem Plus von 2,61 Prozent setzte sich die Aktie von Wirecard an die Spitze des DAX. Lufthansa notierte 2,04 Prozent fester. Newcomer MTU Aero Engines verbesserte sich um 1,09 Prozent. Am anderen Ende der Performanceliste büßte BASF 2,23 Prozent ein. Volkswagen und Deutsche Bank gaben um 2,15 und 1,99 Prozent nach.

An der Wall Street lastete die UN-Rede von US-Präsident Donald Trump auf den Kursen. Dieser hatte betont, keinen schlechten Deal im Handelsstreit mit China zu akzeptieren. Zudem befeuerten enttäuschend schwach ausgefallene Daten zum Verbrauchervertrauen die Sorge vor einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums. Der Dow Jones Industrial notierte zur Schlussglocke 0,52 Prozent tiefer bei 26.808 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,38 Prozent abwärts auf 7.710 Zähler. 66 Prozent der Werte an der NYSE endeten im Minus. Das Abwärtsvolumen lag bei 79 Prozent. Es gab 112 neue 52-Wochen-Hochs und 28 neue Tiefs. Mit Blick auf die Sektorenindizes konnten lediglich Versorger und Consumer Staples zulegen. Am deutlichsten fielen die Verluste bei Energiewerten und Kommunikationsdienstleistern aus.

Am Devisenmarkt wertete der US-Dollar gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. Neben den schwachen Stimmungsdaten lastete die Ankündigung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Donald Trump seitens mehrerer Demokraten auf dem Greenback. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des US-Handels 0,30 Prozent tiefer bei 98,33 Punkten. EUR/USD stieg um 0,24 Prozent auf 1,1019 USD. Das Pfund Sterling konnte auf breiter Front zulegen. Die Inselwährung profitierte von der Entscheidung des Supreme Court, dass die von der Johnson-Regierung verhängte parlamentarische Zwangspause rechtswidrig ist.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise fiel um 1,33 Prozent auf 414,80 Punkte. Brent-Öl verbilligte sich um 3,17 Prozent auf 62,72 USD. Händler verwiesen zur Begründung auf die anhaltenden Risiken aus dem Handelskonflikt zwischen den USA und China. Gold notierte gestützt von der gestiegenen Risikoaversion 0,50 Prozent fester auf einem 3-Wochen-Hoch bei 1.539 USD (1.390 EUR). Palladium stieg um 1,14 Prozent auf ein Rekordhoch bei 1.644 USD.

Am Rentenmarkt stieg die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite um einen Basispunkt auf minus 0,56 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel bis zum Abend um drei Basispunkte auf ein 2-Wochen-Tief bei minus 0,61 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,34 Prozent fester bei 174,84 Punkten und überwand damit die 20-Tage-Linie. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes sank um acht Basispunkte auf 1,64 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 0,45 Prozent auf 158,51 Punkte nach.

Heute stehen von der Makroseite die Daten zu den Neubauverkäufen in den USA im Fokus. Bei Teamviewer findet die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse statt. Der Sportartikelhersteller Nike konnte mit seinen gestern nach US-Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen die Markterwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertreffen. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um rund 5,5 Prozent zu. Die Aktie von Pfeiffer Vacuum dürfte heute unter der gestern Abend gesenkten Jahresprognose des Spezialisten für Vakuumlösungen leiden.