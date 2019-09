Nächste Unterstützungen:

12.300-12.306

12.264

12.218-12.240

Nächste Widerstände:

12.374-12.376

12.400

12.419

Der DAX konnte gestern seine Erholungsbewegung vom Vortagestief lediglich im frühen Handel fortsetzen. Nach der Markierung eines Tageshochs bei 12.375 Punkten noch in der ersten Stunde ging den Bullen die Luft aus und der Index rutschte bis auf ein zum Schluss notiertes Tief bei 12.307 Punkten. Die komplette Handelsspanne lag damit innerhalb der Spanne des Vortages (Inside Day).

Das ganz kurzfristige technische Bias bleibt noch neutral. Es bedürfte eines Anstieges über die heute bei 12.374-12.376 Punkten befindliche Widerstandszone per Stundenschluss, um ein bullishes Signal mit möglichen Zielen bei 12.400 Punkten und 12.419 Punkten zu erhalten. Zur Generierung eines prozyklischen Kaufsignals im Rahmen des mittelfristigen Aufwärtstrends wäre ein nachhaltiger Break über die kritische Widerstandszone bei derzeit 12.443-12.494 Punkten per Tagesschluss erforderlich. Die Verletzung der aktuellen Unterstützung bei 12.300-12.306 Punkten per Stundenschluss würde hingegen ein erstes bearishes Signal mit nächstem Ziel bei 12.264 Punkten senden. Die nachhaltige Unterschreitung dieser Marke würde ein kurzfristiges Doppeltop-Szenario aktivieren und damit eine preisliche und zeitliche Ausdehnung des Abwärtstrends vom Hoch bei 12.494 Punkten nahelegen. Nächste potenzielle Ziele auf der Unterseite lauten in diesem Fall 12.218-12.240 Punkte, 12.151-12.180 Punkte und 12.115 Punkte.