Die Aktie der Deutschen Wohnen (WKN: A0HN5C) hatte im März dieses Jahres nach langjähriger Hausse ein Allzeithoch bei 44,83 EUR verzeichnet. Mit der Verletzung der horizontalen Unterstützung bei 38/39 EUR vervollständigte der Wert am 7. Juni eine langfristige Top-Formation. Nach dem Abarbeiten des analytischen Mindestkursziels bei 32 EUR und einem mehrwöchigen Stabilisierungsversuch auf diesem Support setzte er den Abverkauf bis auf ein im August markiertes 3-Jahres-Tief bei 28,59 EUR fort. Es folgte eine dynamische Kurserholung bis auf 33,36 EUR. Seit mehreren Wochen verdaut das Papier den Kursanstieg oberhalb der überwundenen und nun als Unterstützung fungierenden 20-Tage-Linie. Ein Tagesschluss über dem 23,6%-Fibonacci-Retracement bei 32,42 EUR oder ein Anstieg über 33,36 EUR würde den möglichen Beginn einer zweiten Erholungswelle indizieren. Potenzielle Erholungsziele lauten in diesem Fall 34,43-35,32 EUR, 36,25/36,71 EUR und aktuell 38,02-38,63 EUR. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone würde sich auch das derzeit bearishe Chartbild im übergeordneten Zeitfenster beginnen aufzuhellen. Ein bearishes Kurzfrist-Signal entstünde hingegen unterhalb der Supportzone bei 30,37-30,55 EUR (Tagesschlusskursbasis). In diesem Fall würde ein erneuter Test des Tiefs bei 28,59 EUR nicht überraschen. Darunter würde sich der charttechnische Fokus auf die aus dem ganz langfristigen Chartbild ersichtliche Unterstützungszone bei 26-27 EUR richten.