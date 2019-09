Nächste Unterstützungen:

12.142-12.172

12.078

12.025

Nächste Widerstände:

12.264

12.307

12.372/12.375

Der DAX sackte gestern bereits zur Eröffnung unter die kritische Unterstützung bei 12.264 Punkten und aktivierte damit ein bearishes Doppeltop-Szenario im Stundenchart. Mit dem am Vormittag verzeichneten Tagestief bei 12.142 Punkten wurde das analytische Spiegelungsziel der Umkehrformation bis auf wenige Punkte abgearbeitet. Ausgehend von der unterstützenden 200-Stunden-Linie, konnte sich der Index anschließend deutlich erholen und schloss bei 12.234 Punkten.

Die auf Basis des Tagescharts ausgebildete Kerze signalisiert mit einer ausgeprägten Lunte Nachfrage am erreichten Support. Der Index befindet sich unterhalb des Rallyhochs vom 13. September (12.494) im Korrekturmodus, bezogen auf den im August bei 11.266 Punkten gestarteten Aufwärtstrend. Verlässliche Anzeichen für ein Ende dieser Abwärtskorrektur liegen noch nicht vor. Kurzfristig betrachtet ist eine Fortsetzung der gestrigen Erholung vom Tief in Richtung 12.264 Punkte oder 12.307 Punkte gut vorstellbar. Zu einer leichten Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes käme es jedoch erst mit einem Break über die Hürde bei aktuell 12.372/12.375 Punkten. Nächste Widerstände lauten dann 12.419-12.440 Punkte und 12.460-12.494 Punkte. Mit Blick auf die Unterseite ist der Index heute bei 12.142-12.172 Punkten unterstützt. Darunter würde eine unmittelbare Fortsetzung der Abwärtskorrektur in Richtung 12.078 Punkte und 12.025 Punkte indiziert.