Die Aktie des US-Sportartikelherstellers Nike (WKN: 866993) weist einen langfristigen Aufwärtstrend auf. Diese übergeordnete Hausse wurde in den vergangenen Monaten von einer breiten Trading-Range zwischen 90,00 USD und 77,07 USD unterbrochen. Zuletzt hatte der Wert im oberen Bereich der Handelsspanne eine kurzfristige Konsolidierung gezeigt. In Reaktion auf positiv aufgenommene Geschäftszahlen verließ er am Mittwoch mit einer bullishen Kurslücke sowohl die Konsolidierung als auch die mehrmonatige Range und verzeichnete ein Rekordhoch bei 92,79 USD. Im gestrigen Handel formte der Wert einen Inside Day (Handelsspanne innerhalb der Spanne des Vortages). Das kurzfristige technische Bias bleibt bullish, solange die nächste Unterstützungszone bei 88,69-90,15 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird. Ein Anschlusskaufsignal entstünde über dem Hoch bei 92,79 USD. Potenzielle nächste Ziele lauten 93,52 USD, 94,94 USD und 97,99/98,90 USD. Darüber würde der mittelfristige Zielbereich 102,93/103,79 USD in den charttechnischen Fokus rücken.