Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Donnerstag die positiven Vorzeichen. Stützend wirkten der schwache Euro sowie die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Der DAX schloss 0,44 Prozent fester bei 12.289 Punkten. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,52 und 0,77 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 62 Kursgewinner und 38 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 55 Prozent. Im DAX wechselten 78,9 Millionen Aktien (Vortag: 72,6) im Wert von 3,08 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,77) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Immobilien (+1,83%), Konsum (+1,37%) und Versorger (+1,23%). Die deutlichsten Abschläge zeigten Rohstoffwerte (-4,08%), Banken (-1,10%) sowie Pharma & Healthcare (-0,88%). Die adidas-Aktie setzte sich mit einem Plus von 3,31 Prozent an die DAX-Spitze. Das Papier des Sportartikelherstellers profitierte von einer positiven Analysteneinschätzung. Dahinter kletterten Vonovia und MTU Aero Engines um 2,79 und 1,75 Prozent. Als Schlusslicht büßte Lufthansa 2,43 Prozent ein. Hier wirkte die Gewinnwarnung des Konkurrenten IAG als Belastungsfaktor. Bayer und Deutsche Bank verloren 2,20 und 2,04 Prozent.

An der Wall Street dominierten zum Handelsschluss die Minuszeichen. Beobachter verwiesen zur Begründung vor allem auf die politische Unsicherheit angesichts eines nun drohenden Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Der Dow Jones Industrial verlor am Ende 0,29 Prozent auf 26.891 Punkte. Der Nasdaq 100 büßte 0,40 Prozent auf 7.772 Zähler ein. An der NYSE verbuchten 55 Prozent der Werte Kursabschläge. Das Abwärtsvolumen betrug 64 Prozent. 136 neuen 52-Wochen-Hochs standen 36 neue Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektoren waren vor allem Immobilienwerte sowie Consumer Staples gesucht. Die stärksten Verluste auf Sektorenebene zeigten Energiewerte und Kommunikationsdienstleister.

Am Devisenmarkt blieb der US-Dollar im Rallymodus. Der Dollar-Index kletterte bis zum Ende des New Yorker Handels um 0,24 Prozent auf 99,20 Punkte. EUR/USD fiel um 0,22 Prozent auf 1,0920 USD. Das Währungspaar rutschte damit unter die technische Unterstützung der vergangenen Wochen und markierte ein 2-Jahres-Tief.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise notierte 0,08 Prozent tiefer bei 411,39 Punkten. Brent-Öl verteuerte sich um 0,40 Prozent auf 62,64 USD. Der Preis für US-Erdgas sackte nach den Lagerbestandsdaten um 2,70 Prozent auf 2,45 USD ab. Comex-Kupfer fiel um 1,38 Prozent auf 2,58 USD. Gold handelte nahezu unverändert bei 1.512 USD (1.378 EUR). Silber gab um 1,10 Prozent auf 17,88 USD nach. Platin und Palladium konnten hingegen um 0,71 respektive 1,67 Prozent zulegen.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite um zwei Basispunkte auf minus 0,58 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen endete zwei Basispunkte tiefer bei minus 0,58 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss nach einem impulslosen Handel 0,13 Prozent fester bei 174,26 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes gab um drei Basispunkte auf 1,70 Prozent nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 0,85 Prozent auf 157,03 Punkte nach. Gegen den Trend zeigte der australische ASX 200 Stärke.

Heute stehen von der Makroseite die US-Daten zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen sowie zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter im Zentrum des Interesses. Unternehmensseitig richtet sich der Blick unter anderem auf BASF mit einem Kapitalmarkttag.