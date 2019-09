Der US-Aktienindex S&P 500 weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Im Rahmen der letzten Aufwärtswelle hatte er die bisherige Bestmarke aus dem Mai bei 2.954 Punkten überwinden können und war bis auf ein neues Rekordhoch bei 3.028 Punkten vorgestoßen. An der dort befindlichen wichtigen Ziel- und Widerstandsregion startete Ende Juli eine Abwärtskorrektur. Oberhalb der 200-Tage-Linie etablierte der Index eine mehrwöchige Stauzone und konnte mit dem bullishen Ausbruch über deren obere Begrenzung am 5. September ein Kaufsignal generieren. Knapp unter der Ziel- und Widerstandsregion bei aktuell 3.028-3.046 Punkten setzte vor zwei Wochen eine Schwächephase ein, die am Freitag in einen erneuten Test der Ausbruchsregion mündete. Diese bildet mit der Kurslücke vom 5. September und der 50-Tage-Linie ein Unterstützungscluster, welches bis 2.939 Punkte hinabreicht. Solange es nicht zu einem signifikanten Tagesschluss unterhalb der genannten Marke kommt, bleiben die Chancen auf einen zeitnahen Angriff auf die Zone 3.028-3.046 Punkte gut. Ein erster Hinweis für eine Verwirklichung dieses Szenarios wäre in einem dynamischen Anstieg über 2.990 Punkte zu sehen. Oberhalb von 3.046 Punkten würde schließlich ein Abarbeiten auch der sekundären Zielregion bei 3.084-3.107 Punkten wahrscheinlich. Mit der Verletzung der Supports bei 2.939 Punkten und 2.923/2.924 Punkten entstünden hingegen Warnsignale für einen anstehenden Test der kurzfristig kritischen Unterstützung bei 2.892 Punkten. Darunter würde schließlich ein Wiedersehen mit der mittelfristig bedeutsamen Unterstützungszone bei 2.822-2.835 Punkten wahrscheinlich.