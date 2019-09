Der deutsche Aktienmarkt verabschiedete sich freundlich aus der Handelswoche. Der DAX schloss 0,75 Prozent fester bei 12.381 Punkten. Das Wochenminus reduzierte sich damit auf 0,70 Prozent. MDAX und TecDAX konnten am Berichtstag 0,51 beziehungsweise 0,25 Prozent hinzugewinnen. In den drei genannten Indizes gab es 76 Gewinner und 23 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 78 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 66,1 Millionen Aktien (Vortag: 78,9) im Wert von 2,69 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,68). Stärkste Sektorenindizes waren die für Banken (+1,82%), Konsum (+1,76%) und Chemie (+1,17%). Schwäche zeigten derweil die Sektoren Technologie (-1,30%) und Telekommunikation (-0,19%). An der DAX-Spitze ging es für die Lufthansa-Aktie um 3,25 Prozent nach oben. Covestro und BASF verbesserten sich dahinter um 2,96 und 2,50 Prozent. Infineon hielt mit einem Verlust von 1,86 Prozent die rote Laterne im Leitindex. Hier belasteten negative Nachrichten vom US-Chiphersteller Micron Technology sowie eine negative Analysteneinschätzung. E.ON und Continental endeten 0,57 und 0,47 Prozent schwächer. Osram kletterte im MDAX als stärkster Wert um 5,34 Prozent, nachdem AMS das Übernahmeangebot auf 41,00 EUR erhöht hatte.

An der Wall Street fiel der Dow Jones Industrial um 0,26 Prozent auf 26.820 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,16 Prozent nach unten auf 7.682 Punkte. 52 Prozent der Werte an der NYSE endeten im Minus und 44 Prozent im Plus. Das Abwärtsvolumen lag bei 57 Prozent. 98 neuen 52-Wochen-Hochs standen 30 neue Tiefs gegenüber. Die Aktie von Micron Technology sackte um rund 11 Prozent ab. Der Chiphersteller hatte davor gewarnt, dass sich der Abschwung in der Branche noch länger als gedacht hinziehen könnte und meldete einen deutlichen Gewinnrückgang.

Am Devisenmarkt hielten sich die Ausschläge überwiegend in engen Grenzen. Der Dollar-Index notierte 0,04 Prozent tiefer bei 99,12 Punkten. EUR/USD stieg nach zwischenzeitlicher Markierung eines 2-Jahres-Tiefs um 0,18 Prozent auf 1,0939 USD. Unter Druck stand das Pfund Sterling nach Hinweisen eines Mitglieds der Bank of England auf die Möglichkeit einer lockeren Geldpolitik.

Der S&P GSCI Rohstoffindex endete mit einem Abschlag von 0,44 Prozent bei 409,60 Punkten. Brent-Öl büßte 1,13 Prozent ein auf 61,04 USD. Der Preis für US-Erdgas sackte um 1,60 Prozent ab auf 2,40 USD. Comex-Kupfer stieg gegen den Trend um 0,78 Prozent auf 2,60 USD. Gold verbilligte sich belastet vom festen Dollar um 0,58 Prozent auf 1.506 USD (1.368 EUR). Silber und Platin gaben um 1,45 respektive 0,54 Prozent nach.

Der Rentenmarkt zeigte sich am Berichtstag impulslos. Die Umlaufrendite verharrte bei minus 0,58 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen notierte einen Basispunkt höher bei minus 0,57 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss einen Tick fester bei 174,27 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes gab um einen Basispunkt auf 1,69 Prozent nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh nach wichtigen Konjunkturdaten aus Japan und China ganz überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index fiel um 0,32 Prozent auf 156,42 Punkte. Gegen den Trend konnte der koreanische Kospi zulegen.

Heute stehen vor allem die deutschen Verbraucherpreise sowie der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago im Fokus.