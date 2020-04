Die Aktie von HelloFresh SE (WKN: A16140) bewegt sich in allen relevanten Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Nach einer Abwärtskorrektur bis auf ein am 16. März gesehenes Tief bei 16,14 EUR startete knapp oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie der laufende Aufwärtsimpuls. Zuletzt konsolidierte das Papier des Kochboxenversenders über mehrere Tage seitwärts. Mit der Präsentation von Geschäftszahlen sprang der Wert aus der Konsolidierung bis auf ein neues Rekordhoch bei 32,10 EUR und generierte damit ein bullishes Anschlusssignal. Mit Blick auf die Fibonacci-Extensionen erscheint oberhalb der Marke von 32,32 EUR (Tagesschlusskursbasis) eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 35,09 EUR und eventuell 39,56 EUR möglich. Die Bullen bleiben in einer starken Position, solange kein signifikanter Tagesschluss unterhalb des Gap-Supports bei 27,60 EUR oder ein Intraday-Rutsch unter das Konsolidierungstief bei 23,90 EUR erfolgt. Darunter wäre eine erneute Korrektur in Richtung 16,14 EUR einzuplanen.