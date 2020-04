Nächste Unterstützungen:

9.704

9.454

9.071-9.219

Nächste Widerstände:

10.051-10.138

10.279-10.391

10.761

Der Index verbleibt damit in der Handelsspanne der vergangenen Tage zwischen 9.454 Punkten und 10.138 Punkten, innerhalb derer der vorausgegangene Kursschub vom Crash-Tief bei 8.256 Punkten konsolidiert wird. Das kurzfristige technische Bias ist neutral. Eine nachhaltige Verletzung des aktuellen Supports bei 9.704 Punkten, insbesondere per Stundenschluss, würde einen erneuten Test der unteren Range-Begrenzung bei 9.454 Punkten möglich machen. Darunter entstünde ein bearishes Signal mit Ziel 9.071-9.201 Punkte. Erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter die letztgenannte Zone käme es zu einer deutlicheren Eintrübung des technischen Bildes und es wäre ein zeitnaher erneuter Test des Crash-Tiefs einzuplanen. Ein nachhaltiger Anstieg über die aktuelle Widerstandszone bei 10.051-10.138 Punkten würde heute ein bullishes Anschlusssignal mit einem Ziel bei 10.279-10.391 Punkten liefern. Darüber (Tagesschlusskursbasis) würde eine Rally-Ausdehnung in Richtung 10.761 Punkte und 11.025-11.447 Punkte möglich.