Nächste Unterstützungen:

9.454

9.298

9.071-9.201

Nächste Widerstände:

9.704

9.937

10.138

Negativ zu werten ist, dass die am Vortag überwundene und weiterhin fallende 20-Tage-Linie unterschritten wurde. Mit Blick auf die noch intakte sechs Tage andauernde Stauzone kann das technische Bias jedoch noch als neutral eingestuft werden. Die Bären erhielten den technischen Vorteil, falls der in Rufweite befindliche Support der unteren Range-Begrenzung bei 9.454 Punkten unterschritten würde. Potenzielle nächste Ziele und Unterstützungen wären in diesem Fall bei 9.298 Punkten, 9.071-9.201 Punkten und 8.783 Punkten anzusiedeln. Auch ein erneuter Rutsch an das Crash-Tief bei 8.256 Punkten müsste dann eingeplant werden. Mit Blick auf die Oberseite lassen sich nächste Widerstände bei 9.704 Punkten und 9.937 Punkten ausmachen. Darüber (Stundenschlusskursbasis) wäre eine erneute Attacke auf den kurzfristig kritischen Widerstand bei 10.138 Punkten zu favorisieren. Dessen Überwindung wäre bullish mit einem nächsten Ziel bei 10.279-10.391 Punkten.