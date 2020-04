Nächste Unterstützungen:

9.454/9.487

9.337

9.071-9.201

Nächste Widerstände:

9.627/9.650

9.704

9.836

Die Aussicht auf einen erneuten Vorstoß in Richtung der oberen Begrenzung der mehrtägigen Range bei 10.138 Punkten bleibt günstig, solange das Wochentief bei 9.337 Punkten nicht unterschritten wird. Das kurzfristige technische Bias innerhalb der Range zwischen 9.337 Punkten und 10.138 Punkten ist weiterhin als neutral anzusehen, während der mittelfristige Trend abwärts weist. Nächste Widerstände lauten 9.627/9.650 Punkte, 9.704 Punkte und 9.836 Punkte. Ein nachhaltiger Anstieg über 10.138 Punkte würde ein bullishes Kurzfristsignal senden, welches mit einem Tagesschluss über der darüber liegenden Hürde bei 10.372/10.387 Punkten bestätigt würde. Eine deutliche Ausdehnung der Erholungsrally ausgehend vom Crash-Tief bei 8.256 Punkten in Richtung 11.025-11.447 Punkte wäre im Erfolgsfall vorstellbar. Nächste Supports lauten 9.454/9.487 Punkte und 9.337 Punkte. Darunter erhielten die Bären den kurzfristigen technischen Vorteil mit nächstem Ziel bei 9.071-9.201 Punkten. Eine unmittelbare Fortsetzung der Kursschwäche in Richtung 8.783 Punkte würde in diesem Fall nicht überraschen.