Nächste Unterstützungen:

10.312

10.097-10.138

9.841

Nächste Widerstände:

10.761

11.025-11.447

11.635

Der Erholungstrend bleibt intakt und dürfte sich weiter ausdehnen. Bullish ist zu werten, dass die Kurslücke vom 12. März bei 10.391 Punkten per Tagesschluss überwunden werden konnte. Aktive potenzielle Kursziele bleiben 10.761 Punkte und 11.025-11.447 Punkte. Zu einer signifikanten Aufhellung auch des übergeordneten Chartbildes käme es jedoch erst über der Widerstandszone bei derzeit rund 12.300 Punkten. Mit Blick auf die Unterseite bleiben die Bullen kurzfristig am Ruder, solange der Support bei 10.312 Punkten nicht unterschritten wird. Darunter wäre ein fortgesetzter Rücksetzer in Richtung 10.097-10.138 Punkte, 9.841 Punkte oder 9.562-9.650 Punkte einzuplanen.