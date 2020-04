Die Evotec-Aktie (WKN: 566480) bewegt sich übergeordnet in einer Seitwärtskorrektur des ganz langfristigen Aufwärtstrends unterhalb des im Juli 2019 bei 27,29 EUR markierten Dekadenhochs. Nach einer Abwärtswelle vom im Februar bei 26,77 EUR verzeichneten Zwischenhoch bis auf ein im März gesehenes 2-Jahres-Tief bei 17,17 EUR dominierten zuletzt wieder die Bullen das Kursgeschehen. Im Rahmen des etablierten Erholungstrends gelang dabei die Überwindung der 200-Tage-Linie sowie der übrigen relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Nach einem Pullback an die 200-Tage-Linie kam schließlich im gestrigen Handel erneut Kaufdruck auf. Der Anteilsschein des Biotech-Konzerns stieg dynamisch über das 61.8%-Fibonacci-Retracement (23,10 EUR) der vorausgegangenen Abwärtswelle auf ein 7-Wochen-Hoch. Damit rückt die Kurslücke vom 24. Februar bei 24,24-25,14 EUR als nächste Zielzone ins Visier. Ein nachhaltiger Tagesschluss über 25,14 EUR würde schließlich bereits wieder die langfristig kritische Widerstandszone bei 27,77/27,29 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Das kurzfristige Bias bleibt bullish zu werten, solange der Support bei 22,07 EUR nicht unterschritten wird. Darunter wären Abgaben in Richtung 21,74 EUR und 21,18 EUR zu favorisieren.