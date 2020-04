Nächste Unterstützungen:

10.650

10.312

10.097-10.138

Nächste Widerstände:

10.820

11.025-11.447

11.635

Der Trend ausgehend vom Crash-Tief bei 8.256 Punkten bleibt aufwärtsgerichtet. Nach dem gestrigen Abarbeiten des Zwischenziels bei 10.761 Punkten rückt nun die Zone 11.025-11.447 Punkte als nächstes potenzielles Erholungsziel in den Fokus. Ein Anstieg über 10.820 Punkte per Stundenschluss würde ein prozyklisches Anschlusssignal zugunsten der Bullen liefern. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über einen nächsten Support bei 10.650 Punkten. Dessen nachhaltige Verletzung würde für den Beginn einer deutlicheren Verschnaufpause sprechen. Mögliche Auffangbereiche lauten in diesem Fall 10.312 Punkte und 10.097-10.138 Punkte.