Der TecDAX hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends im Februar ein 19-Jahres-Hoch bei 3.303 Punkten markiert. Im Anschluss schickte ein dynamischer Abverkauf den Technologieindex hinunter bis auf ein 3-Jahres-Tief bei 2.128 Punkten, womit der langfristige Aufwärtstrend gebrochen wurde. Dem Kurseinbruch von rund 36 Prozent folgte in den vergangenen Wochen eine deutliche Erholungsrally von in der Spitze bislang ebenfalls rund 36 Prozent. Mit dem gestrigen Kursrückgang prallte die Notierung am Widerstandscluster bestehend aus der 200-Tage-Linie und der Kurslücke vom 6. März ab. Auf Basis des Tagescharts entstand eine Bearish-Engulfing-Kerze und der Index schloss unter der fallenden 50-Tage-Linie. Das kurzfristige Chartbild trübte sich hierdurch ein. Mit einer deutlicheren Abwärtskorrektur muss gerechnet werden. Potenzielle Korrekturziele lauten 2.718 Punkte und 2.605 Punkte. Ein erstes prozyklisches Signal für eine mögliche Fortsetzung des Abwärtstrends vom zyklischen Hoch entstünde unterhalb des letzten Konsolidierungstiefs bei 2.462 Punkten. Zu einer unmittelbaren Fortsetzung des bullishen Erholungstrends bedarf es hingegen eines nachhaltigen Anstiegs (Tagesschlusskursbasis) über die aktuelle Hürde bei 2.890-2.941 Punkten. In diesem Fall lassen sich potenzielle Ausdehnungsziele bei 3.026/3.037 Punkten und 3.219/3.303 Punkten ausmachen.