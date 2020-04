Nächste Unterstützungen:

10.438/10.445

10.263/10.263

10.097-10.138

Nächste Widerstände:

10.757

10.820

11.025-11.131

Das kurzfristige Chartbild ist nun neutral zu werten. Der Index befindet sich in einer mehrtägigen Seitwärtsbewegung. Der mehrwöchige Aufwärtstrend vom Crash-Tief im März (8.256) bleibt intakt. Unterstützt ist der Kurs als Nächstes bei 10.438/10.445 Punkten. Darunter würde die Supportzone bei derzeit 10.236/10.263 Punkten in den Blick rücken. Zu einer deutlicheren Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes käme es erst unter der Unterstützungszone bei 10.097-10.138 Punkten. Mögliche Ziele lauten dann 9.841 Punkte und 9.562-9.650 Punkte. Mit Blick auf die Oberseite lassen sich nächste Hürden bei 10.757 Punkten und 10.820 Punkten ausmachen. Darüber würde die Fortsetzung des Erholungstrends in Richtung 11.025-11.131 Punkte und 11.266/11.447 Punkte signalisiert.