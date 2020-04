Die Aktie des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius (WKN: 716563) bewegt sich in allen relevanten Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Nach einer dreiwelligen Korrektur vom im Februar bei 243,20 EUR gesehenen Rekordhoch bis auf ein 5-Monats-Tief bei 164,20 EUR übernahmen die Bullen Mitte März wieder das Ruder. Zum Wochenstart gelang dabei schließlich der Ausbruch über das Februar-Hoch auf eine neue Bestmarke. Dieses prozyklische Anschlusssignal wurde im gestrigen Handel nach der Vorlage von Quartalszahlen durch weitere Kursavancen bestätigt. In der Spitze schraubte sich das Papier bis auf 273,00 EUR hoch und erreichte damit eine wichtige Fibonacci-Extensionsmarke, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Eine kurzfristige Verschnaufpause würde angesichts der aktuellen Hürde nicht überraschen. Das technische Bias bleibt jedoch unmittelbar bullish, solange die nächste Supportzone bei 241,60-247,32 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre ein Rücksetzer in Richtung 231,44 EUR oder 217,66-223,80 EUR einzuplanen. Erst darunter käme es zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes von derzeit bullish auf neutral. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Tagesschluss über der aktuellen Widerstandszone 273,00/273,38 EUR eine Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung 293,02 EUR und eventuell 322,20 EUR indizieren.