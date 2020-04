Nächste Unterstützungen:

10.236

10.097-10.138

9.841-9.915

Nächste Widerstände:

10.338

10.430/10.445

10.757/10.820

Damit testet die Notierung nun den Unterstützungsbereich, der sich aus der unteren Begrenzung der mehrtägigen Handelsspanne ergibt. Das ganz kurzfristige Chartbild bleibt noch neutral. Mit einer nachhaltigen Verletzung des aktuellen Supports bei 10.236 Punkten entstünde ein bearishes Signal. Das Schließen der Kurslücke bei 10.097 Punkten oder ein weitergehender Rutsch in Richtung zunächst 9.841-9.915 Punkte würde in diesem Fall nicht überraschen. Darunter befindet sich eine potenzielle Auffangregion bei 9.562-9.650 Punkten. Nächste Widerstände lauten 10.338 Punkte und 10.430/10.445 Punkte. Oberhalb der letztgenannten Zone würde die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Vorstoß an die obere Begrenzung der mehrtägigen Range bei 10.757/10.820 Punkten deutlich ansteigen.