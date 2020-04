Die Aktie des Videostreaming-Anbieters Netflix (WKN: 552484) hatte im Juni 2018 ein Rekordhoch bei 423,21 USD markiert und war anschließend in eine ausgeprägte Korrekturphase übergegangen. Die Notierung rutschte dabei bis auf ein im Dezember 2018 gesehenes Tief bei 231,23 USD. Seit der Ausbildung eines zweiten Standbeines im September vergangenen Jahres bei 252,28 USD dominieren die Bullen wieder das Kursgeschehen. In der vergangenen Woche gelang schließlich der Ausbruch über die alte Bestmarke bis auf ein neues Rekordhoch bei 449,52 USD. Bislang konnte sich das Papier jedoch noch nicht nachhaltig nach oben absetzen und befindet sich nun im Konsolidierungsmodus. Auch die Vorlage von Quartalszahlen konnte es im gestrigen Handel nicht weiter antreiben. Das Handelsvolumen der vergangenen beiden Handelstage ist negativ zu werten, so dass die Wahrscheinlichkeit für einen deutlicheren Rücksetzer erhöht ist. Unterstützt ist der Wert aktuell bei 407-413 USD. Darunter (Tagesschlusskursbasis) wäre ein Pullback in Richtung 383-394 USD oder 370/372 USD zu favorisieren. Kann sich die Aktie dann spätestens dort stabilisieren, bleibt der mittelfristige Aufwärtstrend in seinem Bestand ungefährdet. Unmittelbar bearish würde es erst unter der Supportzone bei 351-360 USD. Dann müsste ein Test der 200-Tage-Linie bei aktuell 324 USD eingeplant werden. Zur Generierung eines bullishen prozyklischen Anschlusssignals bedarf es eines signifikanten Tagesschlusses über 449,52 USD bei ansteigendem Handelsvolumen. Im Erfolgsfall wäre auf Sicht mehrerer Wochen ein Vorstoß in Richtung 517/519 USD vorstellbar.