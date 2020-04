Nächste Unterstützungen:

10.321

10.236/10.249

10.097-10.138

Nächste Widerstände:

10.445

10.513/10.525

10.618

Die kurzfristige technische Ausgangslage ist als neutral einzustufen. Ein heutiger dynamischer Anstieg über 10.445 Punkte per Stundenschluss würde ein erstes Signal für einen erneuten Vorstoß in Richtung der oberen Begrenzung der Range bei 10.757/10.820 Punkten liefern. Zwischengeschaltete Hürden befinden sich vor allem bei 10.513/10.525 Punkten, 10.618 Punkten und 10.676 Punkten. Oberhalb von 10.820 Punkten (Tagesschlusskursbasis) wäre eine Fortsetzung des Erholungstrends vom Crash-Tief zu favorisieren. Nächster Support befindet sich bei 10.321 Punkten. Darunter wäre ein erneuter Test der Unterstützung bei 10.236/10.249 Punkten zu erwarten. Die Verletzung der letztgenannten Zone würde das kurzfristige Bild eintrüben und das Schließen der Kurslücke bei 10.097 Punkten oder einen weitergehenden Rutsch in Richtung zunächst 9.841-9.915 Punkte nahelegen.