Die Aktie der Software AG (WKN: A2GS40) weist ausgehend vom im Jahr 2017 bei 49,80 EUR markierten Rekordhoch einen langfristigen Abwärtstrend auf. Das bisherige Verlaufstief verzeichnete sie im März bei 21,60 EUR. Die damit verbundene Verletzung des August-Tiefs bei 22,80 EUR erwies sich als Bärenfalle und mündete in eine Erholungsrally, die weiterhin intakt ist. Nach der Überwindung der gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 500 und 50 Tage konsolidierte das Papier zuletzt über mehrere Tage seitwärts. In Reaktion auf die Veröffentlichung von Geschäftszahlen setzte die Notierung schließlich im gestrigen Handel den Aufschwung auf ein 8-Wochen-Hoch fort und überwand dabei das 61,8%-Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtswelle. Weitere kurzfristige Kursavancen in Richtung 31,86 EUR und 33,14-33,77 EUR sind nun möglich. Erst mit einer nachhaltigen Überwindung der kritischen Widerstandszone bei 35,03-35,22 EUR per Wochenschluss würde sich das übergeordnete Chartbild aufhellen mit möglichem nächstem Ziel bei 38/39 EUR. Unterstützt ist die Aktie derzeit vor allem bei 28,02-28,92 EUR. Solange diese Zone nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleibt die mittelfristige Rally intakt. Darunter erhielten die Bären den technischen Vorteil mit nächsten Zielbereichen bei 26,02 EUR und 21,60/22,80 EUR.